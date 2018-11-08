В Коломые повалили кресты на польском кладбище

Польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет, разрушение может быть провокацией.

В Ивано-Франковской области неизвестные осквернили бетонные кресты на кладбище в Коломые, где похоронены польские пленные периода польско-украинской войны 1918 года.

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Польское радио.

По информации свидетелей, 27 октября на кладбище установили 200 новых освященных крестов.

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"В ночь с 4 на 5 ноября неизвестные повалили десятки новых памятных знаков польским воинам. Некоторые из них разбили. Представители польских организаций сообщили об акте вандализма в полицию и Службу безопасности Украины", - пишет издание.

Отмечено, что городские власти Коломыи уже подняли и вновь установили часть крестов, провели работы по благоустройству.

При этом польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет. Местные предполагают, что разрушение польских могил может быть провокацией.

Поваленные кресты на польском кладбище в Коломые if.npu.gov.ua

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В пресс-службе областного управления полиции сообщили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по статье хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению, и привлечению их к уголовной ответственности.

Как сообщалось в мае, жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества Магурич, которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище.