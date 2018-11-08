Марчук рассказал о предложениях решить вопрос Донбасса через отказ от Крыма
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Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения о решении ситуации на Донбассе путем официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма.
Об этом он сообщил журналистам в Киеве.
По его словам, подобные предложения поступали на кофе-брейках во время проведения международных переговоров по востоку Украины.
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“И в паузах на кофе-брейк мне говорят, что если Украина официально откажется от Крыма, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопроса на Донбассе. Говорят, что это не окончательное решение, а частное, но разговоры ведут со мной не частные лица“, - сказал Марчук.
Украинский представитель в ТКГ однако не уточнил, кто именно подходил к нему с подобными предложениями.
Ранее, Марчук заявил, что Международная рабочая группа по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций достигла компромисса примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения миротворцев.
Танеможетбыть?
И так почти с самого начала понятно, что Вова Донбасс захватил для дальнейших торгов по Крыму.
Донбасс для него просто плановая жертва на заклание, расходный материал с миллионами местных.