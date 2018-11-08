Марчук рассказал о предложениях решить вопрос Донбасса через отказ от Крыма

Украинский представитель в ТКГ однако не уточнил, кто именно подходил к нему с подобными предложениями.

По его словам, официальное "отречение" предлагали "не частные лица" УНИАН

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Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения о решении ситуации на Донбассе путем официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сообщил журналистам в Киеве.

По его словам, подобные предложения поступали на кофе-брейках во время проведения международных переговоров по востоку Украины.

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“И в паузах на кофе-брейк мне говорят, что если Украина официально откажется от Крыма, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопроса на Донбассе. Говорят, что это не окончательное решение, а частное, но разговоры ведут со мной не частные лица“, - сказал Марчук.

Украинский представитель в ТКГ однако не уточнил, кто именно подходил к нему с подобными предложениями.

Ранее, Марчук заявил, что Международная рабочая группа по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций достигла компромисса примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения миротворцев.