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Марчук рассказал о предложениях решить вопрос Донбасса через отказ от Крыма

Комментариев: 3
Украинский представитель в ТКГ однако не уточнил, кто именно подходил к нему с подобными предложениями.
По его словам, официальное "отречение" предлагали "не частные лица"
По его словам, официальное "отречение" предлагали "не частные лица"
УНИАН

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Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что в других международных рабочих группах ему поступают предложения о решении ситуации на Донбассе путем официального отказа Украины от аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сообщил журналистам в Киеве.

По его словам, подобные предложения поступали на кофе-брейках во время проведения международных переговоров по востоку Украины.

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“И в паузах на кофе-брейк мне говорят, что если Украина официально откажется от Крыма, снимет крымскую проблему, то это может быть серьезной платформой для решения вопроса на Донбассе. Говорят, что это не окончательное решение, а частное, но разговоры ведут со мной не частные лица“, - сказал Марчук.

Украинский представитель в ТКГ однако не уточнил, кто именно подходил к нему с подобными предложениями.

Ранее, Марчук заявил, что Международная рабочая группа по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций достигла компромисса примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения миротворцев.

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Теги: ТКГ, Донбасс, война, Крым, Марчук, РФ
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Комментариев (4)
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Woodbrother    08.11.2018, 13:57
Оценка:  +1
Woodbrother
Крым- территория Украины. Никаких торгов тут быть не может.
Глод    08.11.2018, 13:50
Оценка:  +3
Глод
Так вот зачем россиянам Донбасс! Для торговли по поводу Крыма.
WTF2wtf    08.11.2018, 13:44
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ташовыговорите?
Танеможетбыть?
И так почти с самого начала понятно, что Вова Донбасс захватил для дальнейших торгов по Крыму.
Донбасс для него просто плановая жертва на заклание, расходный материал с миллионами местных.
Колишній-східняк    08.11.2018, 13:43
Оценка:  +4
Колишній-східняк
И Крым и Ордло теперь чемоданы без ручки. НО это всё равно наши чемоданы.
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