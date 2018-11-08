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Эксперты рассказали о том, кто может быть единым кандидатом от Оппоблока

Комментариев: 5
Эксперты рассказали о том, кто может быть единым кандидатом от Оппоблока

Накануне президентских выборов Банковая решила сама создать удобного для Порошенко оппонента. Для этого будет создана “опасная“ реваншистская страшилка в результате объединения “газовой группы“ Оппоблока (Бойко) и партии “За життя!“ (Рабинович). Об этом написал политический эксперт Олег Постернак на своей странице в Facebook. 

“Объединение части Оппоблока и “За життя“ в “опасную“ реваншистскую страшилку позволит мобилизировать избирателей Порошенко и подсветить его “патриотичность““, - отметил Постернак.

Эксперт подчеркнул, что “похоже, в эту игру не намерены играть “промышленники“ Оппоблока (Новинский, Вилкул), которые выступают за собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно добиться успеха на парламентских выборах“.

Политологи уже давно отмечают, что, если в Оппозиционном Блоке хотят реально бороться за права жителей Юго-Востока, которые и поддерживают эту политическую силу, то единым кандидатом надо выставлять Вилкула.

На своей странице в Facebook политолог Денис Гороховский написал: “Объем потенциального рынка для “Оппоблока“ - 35-40% от всех избирателей страны. А доля, которую оказался способен привлечь действующий лидер “Оппоблока“ Юрий Бойко - 7-8%. Т.е. предлагаемый продукт заинтересовал всего пятую часть потенциального электората. Что означает одно: продукт не соответствует ожиданиям рынка“.

Эксперт подчеркнул, что у “Ахметова и компании, как известно, есть своя альтернатива - Александр Вилкул. И группа Ахметова уже длительное время тратит немалые ресурсы для его вывода на электоральный рынок. И как системные бизнесмены они сделают все, чтобы эта инвестиция оказалась успешной. Так что будем смотреть за тем, как развивается ситуация“.

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Комментариев (5)
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banderivets1    08.11.2018, 15:40
Оценка:  0
banderivets1
Україна знову в небезпеці! Безхребетна внутрішня політика влади дає можливість її ворогам - новінським, вілкулам і бойкам рватися до влади!
*******    08.11.2018, 14:20
Оценка:  +1
*******
Слово Оппоблок должно писаться в кавычках, потому как это не их суть а просто название торговой марки
Goga19041984    08.11.2018, 14:03
Оценка:  -2
Goga19041984
лично я буду голосовать за оппоблок, там где Вилкул и Новинский, педю в анал истории на на гельятину.
Хитрый-Лис    08.11.2018, 14:05
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Да базара нет! Ты ещё про Витю и Азирова из Ростова на Дону не забудь.
*******    08.11.2018, 14:21
Оценка:  -3
*******
Можешь уже прямо сегодня проголосовать и верить, что кто то вместо тебя с Петей разберется))))))))
Наивный ты чукотский юноша
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