Эксперты рассказали о том, кто может быть единым кандидатом от Оппоблока

Накануне президентских выборов Банковая решила сама создать удобного для Порошенко оппонента. Для этого будет создана “опасная“ реваншистская страшилка в результате объединения “газовой группы“ Оппоблока (Бойко) и партии “За життя!“ (Рабинович). Об этом написал политический эксперт Олег Постернак на своей странице в Facebook.

“Объединение части Оппоблока и “За життя“ в “опасную“ реваншистскую страшилку позволит мобилизировать избирателей Порошенко и подсветить его “патриотичность““, - отметил Постернак.

Эксперт подчеркнул, что “похоже, в эту игру не намерены играть “промышленники“ Оппоблока (Новинский, Вилкул), которые выступают за собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно добиться успеха на парламентских выборах“.

Политологи уже давно отмечают, что, если в Оппозиционном Блоке хотят реально бороться за права жителей Юго-Востока, которые и поддерживают эту политическую силу, то единым кандидатом надо выставлять Вилкула.

На своей странице в Facebook политолог Денис Гороховский написал: “Объем потенциального рынка для “Оппоблока“ - 35-40% от всех избирателей страны. А доля, которую оказался способен привлечь действующий лидер “Оппоблока“ Юрий Бойко - 7-8%. Т.е. предлагаемый продукт заинтересовал всего пятую часть потенциального электората. Что означает одно: продукт не соответствует ожиданиям рынка“.

Эксперт подчеркнул, что у “Ахметова и компании, как известно, есть своя альтернатива - Александр Вилкул. И группа Ахметова уже длительное время тратит немалые ресурсы для его вывода на электоральный рынок. И как системные бизнесмены они сделают все, чтобы эта инвестиция оказалась успешной. Так что будем смотреть за тем, как развивается ситуация“.