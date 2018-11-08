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В ВР установили День памяти жертв депортации украинцев из Польши

Комментариев: 2
День памяти депортированных украинцев предлагается отмечать во второе воскресенье сентября. Постановление должен рассмотреть президент.
Депортация автохтонных украинцев
Депортация автохтонных украинцев
архив

Верховная Рада рекомендует президенту Украины Петру Порошенко объявить 2019 год годом памяти украинцев депортированных из Польши в 1944-1951 годах и отмечать День памяти на государственном уровне.

Об этом из ВР сообщает корреспондент LIGA.net.

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За постановление о 75-й годовщине начала депортации автохтонных украинцев из Лемкивщины, Надсанья, Холмщины, Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах №8603 проголосовали 234 депутата.

Днем памяти депортированных украинцев предлагается установить второе воскресенье сентября.

Как сказано в пояснительной записке к документу, депортация началась 9 сентября 1944 года в результате соглашения между коммунистическим правительством Украинской советской социалистической республики (УССР) и польским Комитетом национального освобождения Об эвакуации украинского населения с территории Польской народной республики и польских граждан с территории УССР.

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Всего, в том числе по соглашению 1951 года Об обмене участками государственных территорий, было принудительно выселено более 700 тысяч украинцев.

В то же время, по архивным данным украинской стороны, уничтожение украинцев на этой территории началось гораздо раньше. В 1943-1944 годах проходило плановое истребление целых сел, основными жертвами были женщины и дети. Выселение сопровождалось грубым нарушением прав и свобод человека, запретом возвращаться на родину, изъятием имущества.

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В свою очередь, в рассекреченных архивах КГБ на сайте СБУ есть информация об операции НКГБ с кодовым названием Сейм (1944-1946). Ее цель - подавление польского и украинского подполья, которое противилось переселениям, а также в недопущении сотрудничества польской Армии Крайовой, возобновленной Польской организации войсковой (действовала во время Первой мировой) с ОУН-УПА. О фактах их переговоров о взаимовыручке свидетельствуют архивные документы.

Напомним, ранее польская правящая партия Право и справедливость решила дополнить список преступлений, которые изучает и расследует ИНН, теми, которые якобы совершили “украинские националисты“ и “члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом. 

Также, польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша стремится к хорошим отношениям с Украиной.

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Теги: Украина, Польша, депортация, постановление
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Комментариев (2)
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doc1    08.11.2018, 14:42
Оценка:  +1
doc1
а шо они там делали?
Coюзник    08.11.2018, 14:45
Оценка:  -1
Coюзник
Жили ... как например в Украине есть поселения немцев, болгар, греков и еще сотен национальностей
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