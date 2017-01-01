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В Запорожье СБУ пресекла вывоз военного оборудования

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Комплектующие авиадвигателей пытались вывезти в Восточную Азию.
По месту жительства "торговца" провели обыски
По месту жительства "торговца" провели обыски
facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку вывоза из города Запорожье в Восточную Азию товаров военного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, житель города пытался нелегально вывезти за границу запасные части авиационных двигателей, которые используются в военной и пассажирской авиации.

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Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в одной из почтовых служб города. По месту жительства "торговца" провели обыски, а сам подозреваемый не смог предоставить оперативникам разрешения на передачу военных запчастей.

Открыто уголовное производство, решается вопрос объявления задержанному подозрения в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Злоумышленника задержали в одной из почтовых служб города
Злоумышленника задержали в одной из почтовых служб города
facebook.com/SecurSerUkraine

Как сообщалось 18 октября, в поезде Киев-Москва контрабандой возили оптические прицелы.

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Теги: СБУ, контрабанда, армия
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