Житель Харькова украл из храма девять икон

37-летнего мужчину, который украл 9 икон, задержали сотрудники Чугуевского отдела полиции.

Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы hk.npu.gov.ua

В Харьковской области полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который украл из храма девять икон.

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Об этом сообщается на сайте полиции.

В дежурную часть обратился житель района, который сообщил, что в местном храме выбиты окна и отсутствуют иконы.

В ходе проведения розыскных действий правоохранители задержали подозреваемого - жителя Харьковского района. Мужчина не стал отрицать своей вины.

Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы

Напомним, с селе Приозерное Килийского района неизвестные злоумышленники обокрали храм в честь святой Параскевы-Петки. Злоумышленники проникли внутрь, срезав дверь пономарки-ризницы.

Также, в Днепре Свято-Духовском храме пьяный мужчина учинил погром.