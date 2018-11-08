Смерть "пологовского маньяка": Жена не стала забирать тело из колонии

За телом "пологовского маньяка" Ткача никто из его родственников или близких не приехал.

Уроженец России “пологовский маньяк“ Сергей Ткач убивал и насиловал девочек в возрасте от 9 до 17 лет с 1980 по 2005 годы на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Он умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение, похоронили в среду, 7 ноября.

Об этом в комментарии Сегодня рассказал начальник Житомирского учреждения исполнения наказаний №8 Константин Шеловский.

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“Когда ему стало плохо, в 15:00 мы вызвали “скорую“. У него было очень низкое давление, скорая его не забрала, а в 19:00 он уже умер. Констатировали биологическую смерть. Это было 4 ноября, а вчера мы его уже похоронили. Никаких инцидентов с ним не было. В камере они были вдвоем. Он спокойный, и вообще, по его отсидке у меня не было никаких нареканий. Нормально сидел, никаких нарушений не совершал, претензий у меня, как у начальника, к нему нету“, – рассказал Шеловский.

Напомним, что Сергей Ткач считается одним из самых жестоких маньяков, который орудовал на территории Украины. На его руках - кровь доказанных 37 жертв, но, по его признанию, их более 100. Преступления он подробно описывал в дневнике. В 2008 году его приговорили к пожизненному заключению.

Уже находясь за решеткой, Ткач женился на 27-летней девушке из Ярославля Елене, которая родила ему ребенка. По словам девушки, которая на 20 лет его моложе, она еще в подростковом возрасте посмотрела о “поголовском маньяке“ передачу и с тех пор пыталась его найти.

В колонии отмечают, что Елена временно проживала в Житомирской области, одно время она часто приезжала к мужу, однако последнее время свидания прекратились.

“Раньше жена приезжала. Но сейчас... Мы же не знаем, где она находится. Мы дали сообщение, она временно проживала в Житомирской области. После смерти Ткача никто не приехал и не забрал его, мы его похоронили своими силами. Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на отдышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, та и молодая жена, и рождение ребенка, – это не просто так“, – рассказал начальник колонии.

Как сообщалось в сентябре 2017 года, убивший более 100 человек маньяк дал интервью.