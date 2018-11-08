Скандал в МВД: студентка КПИ обвиняет чиновника в домогательствах и угрозах

Заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александр Варченко отбрасывает все обвинения.

Студентка Киевского Политехнического Института 19-летняя Наталья Бурейко обвинила заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики НПУ Александра Варченко в домогательствах и угрозах.

Девушка в Facebook опубликовала скриншоты переписки с, предполагаемо, Варченко, где мужчина принуждает угрозами девушка к интимным связям.

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Бурейко рассказала о якобы домогательствах и угрозах со стороны чиновника, с которым познакомилась в приложении для знакомств Tinder.

“Все началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентельменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе. Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня озолотить. После того, как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде“, - написала Наталья.

Она указала, что мужчина в дальнейшем узнал о ней все, включая адреса ее близких и контактные номера телефонов. Позже он якобы начал писать на номера СМС и угрожать физической расправой.

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“А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он“, - указала девушка и добавила, что ей начали приходить сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram, которые она блокировала. После, угрозы якобы начали приходить родственникам и знакомым.

По ее словам, ей после пришли угрозы с требованием удалить публикацию в соцсети.

Бурейко уже подала заявление в прокуратуру. Девушка также написала, что из-за угроз и преследования она была вынуждена покинуть общежитие. Также, по ее словам, из-за пережитого стресса у нее ухудшилось здоровье.

Александр Варченко уже отреагировал на обвинения и написал, что он и его семья подверглись “чудовищной информационной атаке“.

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“Я, Александр Варченко никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко. Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко“, - написал он в соцсети.

Варченко предполагает, что провокация связана с его гражданской женой, Ольга Варченко, которая занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований.

“О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало“, - отметил он, заявив, что готов дать показания.

Позднее, чиновник заявил, что подал рапорт для служебного расследования и заверил, что “провокаторы понесут наказание“.

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“Те события, которые начали происходить вчера, меня очень удивили, но я понимаю почему так происходит. Я связываю это с тем, что моя гражданская жена является первым заместителем главы вновь созданного Государственного бюро расследований. У нас уже некоторое время происходят похожие события, но в этот раз зацепили неприятно, потому что это уже касается личной жизни, моей семьи. Меня пытались скомпрометировать и так оказать негативное влияние на имидж моей жены“, - сказал Варченко журналистам.

Чиновник также отметил, что о существовании студентки до вчерашнего дня не знал.

Стоит отметить, что за Варченко заступились в Министерстве внутренних дел.

Народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook назвал обвинения провокацией, направленной против семьи Варченко и Нацполиции в целом.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк также причислил инцидент к информационным фейкам.

В то же время, жена замначальника и первый заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко назвала “переписку“ своего мужа Александра Варченко со студенткой Натальей Бурейко фейком и провокацией против нее самой.

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“Мой муж никакого отношения к этому не имеет. Он не знает эту девочку и он никогда на сайте знакомств не был и не общался ни с кем“, - заявила в комментарии Громадському Ольга Варченко.

По ее словам, это провокация, связанная с ее профессиональной деятельностью. Более того, Ольга Варченко говорит, что “знает, кому это выгодно, но до установления этих лиц их фамилии не будет называть“.

“Такие провокации - это тонкие вещи, дорогостоящие. Это новый уровень грязных кампаний“, - добавила она.

Первый заместитель главного редактора интернет-издания Страна.ua Светлана Крюкова в Facebook написал о “интересных деталях“ и добавила, что история имеет заказной характер.

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“Есть одна очень пикантная деталь, которая разрушает всю шахматку. Все посты девушки написаны не ее рукой. До этого - фотки, няшки, мимишки, и ни одной складной мысли. Сегодня же - целые программные речи. Уже три с момента скандала. Тексты выверены механикой другого человека, четкие, продуманные и ни одной грамматической ошибки. Совет технологам - добавьте небрежности в будущие посты, для верности. Особенно вот это понравилось “Журналисты рассказали мне, что Варченко это глава УБОП времен Януковича“. Раз были журналисты, значит, будут вскоре и интервью. Ждем, на каких ресурсах появятся“, - написала Крюкова.

Напомним, в октябре столичная полиция выкрыла экс-работника прокуратуры Донецкой области, который с иностранцами, вербовал девушек 18-30 лет и переправлял их в Турцию, Германию и ОАЭ для продажи в сексуальное рабство.