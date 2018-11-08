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Митингующие под Радой автомобилисты напали на депутата

Комментариев: 8
Участники акции забросали его яйцами.
Митинг под Верховной Радой
Митинг под Верховной Радой
rbc.ua

На акции АвтоЕвроСилы под парламентом митингующие напали на народного депутата.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина с места инцидента.

Отметим, что имя нардепа не разглашается. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

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Владельцы "евроблях" недовольны законом, который сегодня приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также они утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Один из организаторов акции предложил создать политическое движение на базе организации АвтоЕвроСила, чтобы отстаивать интересы "бляхеров" в парламенте и других органах власти.

Однако большинство руководителей ячеек организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня. Представитель АЭС  заявил, что местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения Киев-Москва.

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Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила их нецензурной речью.

Депутатов, которые выходили на обеденный перерыв, митингующие пытались вернуть назад, однако их сопровождали работники полиции особого назначения.

Ситуация перед парламентом напряженная. Здание Верховной рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Здание парламента окружили до тысячи митингующих. Движение по улице Грушевского возле Рады перекрыто автомобилями на еврономерах.

Напомним, владельцы авто с иностранной регистрацией намерены полностью заблокировать проспект Победы и правительственный квартал в Киеве.

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Теги: евробляхи, акция, протест, депутат
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Комментариев (8)
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Zasprovedlivost    08.11.2018, 17:34
Оценка:  +1
Zasprovedlivost
Анархия гуляет,,, незаконно ввезли металолом еще и прова качают.
Ivanez    08.11.2018, 17:28
Оценка:  +1
Ivanez
А чем ЕБ отличаются от депутатов? Такие же фуфломёты. Им вместе в гей клубы ходить нужно
Coюзник    08.11.2018, 17:22
Оценка:  +2
Coюзник
Наверное это шоу кому то очень выгодно ...
klen    08.11.2018, 17:22
Оценка:  -2
klen
объём 2,0 200 евро, 3,0 300 евро и т. д. и чё тут сочинять?
Romantico2018    08.11.2018, 17:09
Оценка:  -1
Romantico2018
Опять яйцами. Пора уже этих ублюдков камнями закидывать.
dimasvetik    08.11.2018, 16:48
Оценка:  +6
dimasvetik
или убрать налог на новые автомобили официальные, или неубирать никому
s-e-r    08.11.2018, 16:45
Оценка:  +9
s-e-r
Вот ублюдки , халявщики.
Woodbrother    08.11.2018, 16:32
Оценка:  +8
Woodbrother
Халявщики-евробляхрены вконец оборзели.
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