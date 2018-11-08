Митингующие под Радой автомобилисты напали на депутата

Участники акции забросали его яйцами.

На акции АвтоЕвроСилы под парламентом митингующие напали на народного депутата.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина с места инцидента.

Отметим, что имя нардепа не разглашается. Участники акции сообщили о трех задержанных. Однако, после переговоров задержанных отпустили.

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Владельцы "евроблях" недовольны законом, который сегодня приняла Верховная рада для урегулирования ситуации с ввозом подержанных авто в Украину.

По их словам, депутаты установили слишком высокую цену за легализацию автомобилей, ввезенных из-за границы. Также они утверждают, что их поправки к закону не были учтены в финальном варианте.

Один из организаторов акции предложил создать политическое движение на базе организации АвтоЕвроСила, чтобы отстаивать интересы "бляхеров" в парламенте и других органах власти.

Однако большинство руководителей ячеек организации в регионах отказалась от этой инициативы, требуя активных действий уже сегодня. Представитель АЭС заявил, что местные активисты в ближайшее время перекроют трассу международного значения Киев-Москва.

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Депутатов, которые выходили посмотреть, что происходит перед парламентом, толпа встретила их нецензурной речью.

Депутатов, которые выходили на обеденный перерыв, митингующие пытались вернуть назад, однако их сопровождали работники полиции особого назначения.

Ситуация перед парламентом напряженная. Здание Верховной рады охраняют несколько сотен бойцов Национальной гвардии и спецназовцев. Здание парламента окружили до тысячи митингующих. Движение по улице Грушевского возле Рады перекрыто автомобилями на еврономерах.

Напомним, владельцы авто с иностранной регистрацией намерены полностью заблокировать проспект Победы и правительственный квартал в Киеве.