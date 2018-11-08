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В сети опубликовали видео о работе снайперов ВСУ

Комментариев: 4
На Донбассе военнослужащим снайперского спецподразделения приходится работать в тяжелых условиях.
Снайперы тщательно маскируются и долго выжидают
Снайперы тщательно маскируются и долго выжидают
скриншот из видео

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе есть ряд трудностей в выполнении боевых задач украинскими снайперами.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное на странице Mil.in.ua в Facebook.

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На кадрах можно увидеть снайперов Национальной гвардии Украины, которые задействованы в операции в лесном массиве. Большинству из военнослужащих спецподразделения приходится работать в довольно тяжелых условиях, всячески скрываясь от противника. Например, на этих кадрах можно заметить, что снайперы вынуждены по несколько часов находиться под слоем из травы и листьев и все ради того, чтобы совершить удачный выстрел.

Как сообщалось, за сентябрь украинские военные в зоне ООС нанесли боевикам серьезные потери. 

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Теги: Донбасс, снайперы, ВСУ
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Комментариев (4)
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Простакк    08.11.2018, 17:13
Оценка:  +1
Простакк
Старушка,снайпером не становятся,снайпером рождаются.За время гражданской войны на Донбассе откинули копыта несколько сотен шоколадных"снайперов".И х нет.И эти клоуны,про которых статья,тоже скоро за ними отправятся.
Простакк    08.11.2018, 16:37
Оценка:  0
Простакк
Это не снайперы.Это дичь.
Woodbrother    08.11.2018, 17:01
Оценка:  -2
Woodbrother
Это вам так на вашей россии кажется. Пыжитесь там на своем тамбове, а самому приехать на фронт слабо ? Померли бы за путена . Каждый рассианин мечтает помереть за путена.
Простакк    08.11.2018, 17:17
Оценка:  +1
Простакк
Старушка виолетта,может каждый россиянин и мечтает за него помереть.Но я не россиянин,я в Киеве живу,имею украинский паспорт.Сейчас пью хороший пивас от"Першої приватної броварні"и с тебя смеюсь.)))))))))
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