В сети опубликовали видео о работе снайперов ВСУ

На Донбассе военнослужащим снайперского спецподразделения приходится работать в тяжелых условиях.

Снайперы тщательно маскируются и долго выжидают скриншот из видео

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе есть ряд трудностей в выполнении боевых задач украинскими снайперами.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное на странице Mil.in.ua в Facebook.

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На кадрах можно увидеть снайперов Национальной гвардии Украины, которые задействованы в операции в лесном массиве. Большинству из военнослужащих спецподразделения приходится работать в довольно тяжелых условиях, всячески скрываясь от противника. Например, на этих кадрах можно заметить, что снайперы вынуждены по несколько часов находиться под слоем из травы и листьев и все ради того, чтобы совершить удачный выстрел.

Как сообщалось, за сентябрь украинские военные в зоне ООС нанесли боевикам серьезные потери.