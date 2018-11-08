На Буковине 20 контрабандистов избили двух пограничников

Около 20 человек с товаром направлялись в Румынию с товаром. Они оказали сопротивление пограничному наряду.

В Черновицкой области недалеко от границы Украины с Румынией группа контрабандистов сигарет напала на пограничничный наряд, который патрулировали территорию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Вчера, во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу лиц, около 20 человек. Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей, последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и скрылись", – говорится в сообщении.

На место инцидента отправили подкрепление. Во время осмотра пограничники нашли брошенными четыре ящика с сигаретами, а также средства для их удобного перемещения через границу.

О факте нападения и побега сообщили в полицию. Ведется установление личностей контрабандистов и другие следственные действия.

В ГПСУ отметили, что за последнюю неделю пограничники Черновицкого отряда пресекли несколько попыток незаконного перемещения партий сигарет в Черновицкой и Закарпатской областях на общую сумму около миллиона гривен.

Как сообщалось, в сентябре на КПП Гоптовка была провокация - работу блокировали несколько десятков человек.