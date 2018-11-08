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На Буковине 20 контрабандистов избили двух пограничников

Комментариев: 4
Около 20 человек с товаром направлялись в Румынию с товаром. Они оказали сопротивление пограничному наряду.
Пограничникам нанесли телесные повреждения
Пограничникам нанесли телесные повреждения
dpsu.gov.ua

В Черновицкой области недалеко от границы Украины с Румынией группа контрабандистов сигарет напала на пограничничный наряд, который патрулировали территорию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Вчера, во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу лиц, около 20 человек. Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей, последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и скрылись", – говорится в сообщении.

На место инцидента отправили подкрепление. Во время осмотра пограничники нашли брошенными четыре ящика с сигаретами, а также средства для их удобного перемещения через границу.

О факте нападения и побега сообщили в полицию. Ведется установление личностей контрабандистов и другие следственные действия.

В ГПСУ отметили, что за последнюю неделю пограничники Черновицкого отряда пресекли несколько попыток незаконного перемещения партий сигарет в Черновицкой и Закарпатской областях на общую сумму около миллиона гривен.

Как сообщалось, в сентябре на КПП Гоптовка была провокация - работу блокировали несколько десятков человек.

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Теги: контрабанда, сигареты, Румыния, ГПСУ, пограничник
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Комментариев (4)
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realпупик    08.11.2018, 16:58
Оценка:  +2
realпупик
Как можно получить 3,14сды держа в руках калаш ?Легко,пойти в укр пограничники.
fimatut    08.11.2018, 16:46
Оценка:  +3
fimatut
Потому что там были заробитчаны , а не диверсанты.......
Peyot    08.11.2018, 16:36
Оценка:  +4
Peyot
почему пограничники не открыли огонь на поражение?
klin    08.11.2018, 16:53
Оценка:  +3
klin
Я думаю что двух рожков вполне хватило бы на 20 человек.)
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