Порошенко с Туском обсудили, как обезопасить выборы-2019 от сторонних вмешательств

Туск отметил усилия президента Украины по внедрению реформ.

В ходе встречи в Хельсинки (Финляндия) президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского Совета Дональд Туск обсудили усиление координации совместных усилий по противодействию возможному вмешательству РФ в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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“В контексте подготовки к выборам в Украине и Европейском Союзе в 2019 году Петр Порошенко и Дональд Туск признали необходимость усиления координации усилий Украины и ЕС в противодействии внешнему вмешательству со стороны России путем кибератак, дезинформации и подрывной деятельности”, - говорится в сообщении.

Порошенко также поблагодарил Туска за “сильные месседжи” на защиту Украины.

В свою очередь президент Европейского Совета отметил усилия президента Украины по внедрению реформ и приветствовал достижения важной договоренности с Международным валютным фондом ради макроэкономической стабилизации в Украине.

Как сообщалось, украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндской Республике, где происходит конгресс и расширенный саммит Европейской народной партии.

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В прошлый раз председатель Европейского совета и президент Украины встречались 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда они обменялись мнениями относительно путей реализации договоренностей сотрудничестве Украины и ЕС, обсудили ситуацию в Донбассе и выполнение минских договоренностей.

Также в мае Порошенко и Туск договорились о саммите Украина-ЕС, который прошел летом.