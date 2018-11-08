Генштаб запретил пускать в военчасти капелланов Московского патриархата - УПЦ МП

В УПЦ МП заявили, что причиной запрета является участие священников Московского патриархата в гибридной войне против Украины.

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что Генеральный штаб ВСУ весной 2018 распорядился не допускать ее капелланов в воинские части.

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Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Так, заместитель Председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями архимандрит Лука заявил, что весной все командиры воинских частей получили от Генштаба директиву с пометкой для служебного пользования.

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“Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви (МП), которых назвали участниками гибридной войны, среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места“, - заявил он.

Напомним, в 2017 году уже были подобные запреты. Тогда в Нацгвардии заявили, что на территорию их воинских частей могут быть не допущены священники религиозных организаций, центры которых находятся на территории РФ.

До этого, Национальная гвардия Украины стала первым военным формированием, где ввели институт капелланства.