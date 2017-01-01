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В Одессе разрисовали памятник Потемкинцам

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Также нападению подвергся памятник участнику восстания Вакуленчуку и мемориальная доска большевикам.
Вандалы облили краской памятник потемкинцам
Вандалы облили краской памятник потемкинцам
dumskaya.net

Вандалы в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам, который находится в небольшом скверике на Таможенной площади.

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Думская.

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Отмечается, что памятник облили красной краской и написали на постаменте "Смерть червоним катам".

Также вандалы разрисовали памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку, который находится возле проходной порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Восстание на броненосце Потемкин, в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота.

Сегодня также стало известно, что в Коломые повалили кресты на польском кладбище.

Ранее в сети опубликовали видео с камер уличного наблюдения, на котором виден вандал, разрисовавший свастикой памятник пограничникам.

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Теги: Одесса, фото, вандализм, вандалы, памятник
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Источник: korrespondent.net

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