Также нападению подвергся памятник участнику восстания Вакуленчуку и мемориальная доска большевикам.

Вандалы в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам, который находится в небольшом скверике на Таможенной площади.

Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Думская.

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Отмечается, что памятник облили красной краской и написали на постаменте "Смерть червоним катам".

Также вандалы разрисовали памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку, который находится возле проходной порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Восстание на броненосце Потемкин, в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота.

Сегодня также стало известно, что в Коломые повалили кресты на польском кладбище.

Ранее в сети опубликовали видео с камер уличного наблюдения, на котором виден вандал, разрисовавший свастикой памятник пограничникам.