Рада одобрила привлечение кредита ЕС в 1 млрд евро

Депутаты поддержали ратификацию соглашения о транше ЕС, который был согласован в сентябре.

Верховная Рада на заседании в четверг, 8 ноября, приняла законопроект, которым ратифицировала кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом о привлечении кредита в размере 1 млрд евро. Такое решение поддержали 242 нардепа.

"С учетом условий заимствования в рамках предыдущих трех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования на 10-15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако точный ее размер станет известным только во время выхода Европейской комиссии, которая имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, будут перечисляться Украины по той же процентной ставке", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект необходим, чтобы для Украины вступили в силу международные договора о получении кредита в размере 1 млрд евро. Меморандум подписали 14 сентября в Киеве.

Согласно договору, макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами - по 500 млн евро каждый.

Отметим, ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил, что ЕС предоставит первый транш финпомощи в ближайшие недели.

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