В Египте застряли 200 украинских туристов - СМИ

Украинские туристы, клиенты туроператора Join Up, вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх.

Туристы вторые сутки не могут вылететь из Шарм-аль-Шейха

Около 200 украинских туристов - клиентов компании-туроператора Join Up - вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Громадське.

Александр, один из отдыхающих, рассказал, что их рейс должен был вылететь 7 ноября в 19:10, но представители перевозчика, компании Yanair, заявили, что на самолете якобы произошла драка, поэтому он не полетит.

"Нас заселили в плохой отель-"клоповник", а сегодня (8 ноября, - ред.) сказали, что мы вылетим в Украину", - рассказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3095882

По его словам, туристов привезли в аэропорт, но опять не отправили в Украину.

"Хотели заселить снова в "клоповник", но люди поднялись и сказали, что не поедут туда. Нам сначала угрожали полицией, как представители перевозчика Yanair, так и представители туроператора Join Up, а затем пообещали нормальный отель. Сейчас мы едем туда", - отметил Александр.

В компании Join Up подтвердили, что туристы не вылетели из Египта.

"Туристам было предоставлено размещение в отеле, конечно, за счет компании. Часть туристов уже сегодня отправляется рейсом в 19:00, а вторая часть отправится также сегодня в 21:40", - сообщили в компании.

Напомним, в сентябре из египетского курорта Хургада не могли вылететь в Киев около 150 туристов.

Также ранее украинские туристы 18 часов ожидали вылета из турецкой Анталии.

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