Куда пойти в Киеве на выходных 10 - 11 ноября

Афиша мероприятий на 10-11 ноября 2018 года. В столице закончился сезон уличных развлечений, и все важные события проходят в закрытых помещениях.

Куда пойти на выходных в Киеве google.com

В этот уик-энд киевлянам и гостям столицы скучать не придется, в Киеве проходит масса интересных мероприятий на любой вкус.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 10-11 ноября, в столице можно посетить: чемпионаты Украины по бодибилдингу и танцам, трикотажный маркет, выставку котов, балетную премьеру, профориентационную конференцию, запись телешоу “Танцы со звездами” и “Лига смеха”, концерты популярных исполнителей, спектакли для детей и взрослых.

UBPF 2018

UBPF 2018 / kiev.informator.ua

10-11 ноября в Киеве пройдет XVIII Чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму по версии Всемирной федерации WBPF. Цель турнира повысить популярность этих видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, наглядная демонстрация результатов спортсменов.

Турнир является прекрасной возможностью судьям, тренерам и спортсменам повысить свою квалификацию. Во время соревнований определятся члены сборной страны, которые будут представлять Украину на международных турнирах. Планируется выступление и женщин, и мужчин в разных категориях, свои результаты покажут также юниоры. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Политехнический институт ДК КПИ им. И. Сикорского, пр-т Победы, 37

Стоимость: 200-500 грн.

Всі.Свої. Трикотажный маркет

Всі.Свої. Трикотажный маркет / фото: MoeMisto.ua

В эти выходные маркет “Всі.Свої” представит новинки украинской трикотажной промышленности. Трикотажный лук - “изюминка” этого осенне-зимнего сезона. Покупатели смогут приобрести все: от белья до объемных свитеров, кардиганов, платьев, костюмов. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная,12

Стоимость: вход бесплатный

CFA Cat Show

CFA Cat Show / фото: google.com

В субботу и воскресенье в Международном выставочном центре пройдет выставка котов. Это уникальное мероприятие, на котором посетители смогут познакомиться с породами, пообщаться с владельцами и экспертами в области ветеринарологии. Начало в 10.00

Где: Киев, М.Левобережная МВЦ, пр-т Броварской, 15

Стоимость: вход-100 грн для взрослого, 50 грн - для детей и пенсионеров

NEPROSTOтанці 2018

NEPROSTOтанці 2018 / kiev.carpe-diem

10-11 ноября желающие приобщиться к миру искусства смогут посетить Чемпионат Украины по современному и классическому танцу Ukrainian qualifier on Dance World Cup final. Победители отберутся для участия в Dance World Cup, который будет проходить с 28 июня по 6 июля в Браге (Португалия).

Призовой фонд турнира 230 тыс.грн. Судить участников будут специалисты из Англии, Германии, Италии, Белоруссии и Украины. Во время соревнований планируется несколько мастер-классов с судьями.

Где: Киев, Центр культуры и искусств НАУ, пр-т Космонавта Комарова, 1

Стоимость: бесплатно

Лига смеха-2018. Зимний кубок

Лига смеха-2018. Зимний кубок / фото: kiev.carpe-diem

На 10 ноября запланирована запись программы. В программе будут участвовать команды: Загорецкая Людмила Степановна, Прозрачный гонщик, Стояновка, Ветераны космических войск, Пошло поехало, 30+, Луганская сборная. Начало в 17.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: 190-1090 грн.

Балет “Лебединое озеро”

Балет “Лебединое озеро” / фото: irkutsk.icity.life

10 ноября состоится спектакль “Лебединое озеро” на сцене Национальной оперы. Это самый популярный балетный спектаклю в мире. На протяжении двух часов зрители увидят грандиозное исполнение сложных элементов, а потрясающие декорации и музыка дополнят картину яркими красками.

Главные партии в балетной постановке исполнят прима-балерина Australian Ballet Наталья Кущ и премьер оперы, заслуженный артист Украины, Александр Стоянов. Наталья Кущ выступит в Киеве впервые. Напомним, в сентябре, партнершей Стоянова в “Лебедином озере” была Анна-София Шеллер. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Золотые ворота, Национальная опера Украины, ул. Владимирская, 50

Стоимость: от 100 грн.

І Профориентационная Конференция "Моя будущая профессия"

І Профориентационная Конференция "Моя будущая профессия" / фото: rguts.ru

В субботу гостям расскажут о топовых ВУЗах Киева, познакомят с их представителями, представят лучшие образовательные программы и пригласят на интересные мастер-классы. Спикерами конференции выступят известные люди из сферы образования и бизнеса.

Родители будущих студентов и сами дети смогут получить консультацию по поводу выбора профессии, а также поучаствовать в розыгрыше призов від IBS Education та партнеров мероприятия. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Майдан Независимости, Украинский национальный дом, ул. Крещатик, 2

Стоимость: 50-120 грн.

ДахаБраха

ДахаБраха / фото: youtube.com

10 ноября в рамках турне по Украине коллектив даст единственный концерт в столице. “ДахаБраха” - самый необычный музыкальный проект в стране, известный далеко за ее пределами.

Музыканты работают в стиле этно-хаус, используют барабаны и старинные этнические инструменты. Уже знакомые многим композиции, а также музыкальные новинки прозвучат со сцены одной из самых больших и престижных концертных площадок Киева. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ “Украина”, ул. Большая Васильковская, 103

Стоимость: 450-1950 грн.

Танцы со звездами

Танцы со звездами

11 ноября пройдет 12 прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье на паркет снова выйдут 5 пар, поскольку на прошлой неделе шоу никто не покинул. Но в этом выпуске кто-то “вылетит” точно. Какая из пар окажется слабее всех?

Мишель Андраде/Дмитрий Жук либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Леся Никитюк/Максим Ежов или Иракли Макацария/Яна Заяц? Продержутся ли в статусе лидеров Павел Вишняков/Юлия Сахневич, ведь на прошлом эфире партнерша получила травму спины? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

Скрябин

Скрябин / фото: google.com

11 ноября культовый музыкальный коллектив даст большой клубный концерт, на котором исполнят все хиты Кузьмы Скрябина. Обещают музыканты представить и новые песни.

Многие считают, что после трагической смерти Андрея Кузьменко, коллектив потерял свой шарм и былую популярность. Ребята готовы изменить общественное мнение и показать все, на что способны. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Петровка, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 250-3150 грн.