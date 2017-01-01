В Николаеве на полицейских натравили собаку

Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие против пса породы алабай. Один из полицейских выстрелил собаке в лапу.

В Николаеве прибывшие по вызову полицейские были вынуждены открыть огонь из табельного оружия по агрессивной собаке, которую на них натравил нетрезвый мужчина. Об этом сообщает местное издание Новости N в четверг, 8 ноября.

Инцидент произошел на улице Патона в Корабельном районе. По прибытию на место полицейские установили, что их вызвала женщина, пожаловашаяся на насилие со стороны брата, который вел себя агрессивно и пытался избивать близких.

"Спустя некоторое время вышел и сам виновник – пьяный, и с огромным алабаем на поводке. Увидев полицейских, хулиган начал нецензурно выражаться в их адрес и угрожать. Патрульные попросили мужчину убрать собаку, которая непрерывно лаяла и была настроена агрессивно, но вместо этого дебошир спустил собаку на патрульных", – говорится в сообщении.

Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Первый выстрел был сделан вверх, но пса это не остановило. Второй раз полицейский выстрелил собаке в лапу. Алабай заскулил и убежал.

Правоохранители задержали хулигана и доставили в Корабельный отдел полиции, где на него составили административные материалы.

Ранее под Одессой на пенсионерку напали три алабая. Пострадавшую госпитализировали в больницу Черноморска, но врачи не смогли прооперировать пострадавшую, заявив, что такого случая еще не было в их практике. Женщине помог хирург из областной больницы.

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