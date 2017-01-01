В Херсоне суд арестовал подозреваемого в сепаратизме

Олега Сагана обвиняют в создании и размещении в интернете видеосюжетов с сепаратистскими призывами.

В Херсоне городской суд в четверг, 8 ноября, арестовал подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины киевлянина Олега Сагана, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Управления СБУ и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января 2019 года включительно. В то же время защита намерена подавать апелляцию.

Сторона обвинения подозревает 62-летнего Олега Сагана в создании и размещении в интернете видеосюжетов с призывами изменить территорию Украины неконституционным способом.

Сообщается, что Саган "был задержан во время непосредственного совершения преступления" и является сторонником создания так называемой "Новороссии". Во время обыска у мужчины обнаружили ноутбук с видеосюжетами, программами для изменения голоса, а также тексты и сценарии для монтажа новых роликов.

По информации прокуратуры, задержанный периодически пересекал границу Украины и России. У него изъяли карты Сбербанка зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Сам Олег Саган утверждает, что к интернет-ресурсам, на которых размещены видеосюжеты, никакого отношения не имеет, и "голос на них не его".

Задержанный заявил в суде, что "ничего не делал против Украины", готов сотрудничать со следствием и "наоборот выступает за расширение Украины, а не за ее уменьшение".

Также Саган рассказал суду, что является верующим, имеет на содержании больную жену и ездит в Россию заниматься строительно-хозяйственными работами. По словам подозреваемого, он имел отношение к украинскому шоу-бизнесу и киностудии имени Довженко.

Ранее суд признал жительницу Северодонецка Луганской области виновной в сепаратизме и осудил на три года лишения свободы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet