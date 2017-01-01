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В трех областях Украины подготовка к зиме на критическом уровне

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В Николаевской, Киевской и Житомирской областях готовность местных служб к зиме на критически низком уровне, отметил заместитель министра инфраструктуры.
Три области страны не готовы к зиме
Три области страны не готовы к зиме
autocentre.ua

В Украине в целом подготовка к зиме идет по плану. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 8 ноября.

Однако, по его словам, есть ряд областей, где состояние готовности местных служб к зиме на критически низком уровне.

"Это Николаевская, Киевская и Житомирская области. Поэтому, ради недопущения возникновения любых коллапсов, Укравтодор и местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог, за которые они отвечают", - сказал Лавренюк.

Министр отметил, что на сегодняшний день для содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в осенне-зимний период заготовлено от общей потребности около 64% технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

Как сообщалось, нынешней зимой будут наблюдаться резкие перепады температуры.

Ранее власти Киева к зиме закупили новые тракторы и минипогрузчики со снегоочистительным оборудованием.

 

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Теги: снегопады, зима, Киевская область, дороги, снег, Николаевская область, Житомирская область, Укравтодор, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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