В Запорожье военный получил пять лет за отказ ехать на Донбасс - СМИ

Военнослужащего судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода, кроме военного положения.

В Запорожье военнослужащий, который отказался ехать в зону ООС, понес наказание. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на приговор Бердянского горрайонного суда Запорожской области.

Отмечается, что мужчина служил по контракту, начиная с 1 февраля 2016 года и до 17 августа 2018 года. Он занимал должность командира роты. Как выяснилось, в июне этого года во время построения военному объявили приказ о переводе в другую часть с целью подготовки к службе в зоне проведения операций Объединенных сил.

Военнослужащий не поставил подпись на приказе и публично отказался исполнять распоряжение.

За неисполнение служебных обязанностей военного судили по статье о неповиновении, проявленном в условиях особенного периода, кроме военного положения.

Во время суда он признал свою вину. Военному вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы, но с отсрочкой наказания на один год.

Ранее в Киеве арестовали военного, который совершил убийство на остановке общественного транспорта возле станции метро Черниговская.

Также сообщалось, что майора ВСУ по обвинению в работе на спецслужбы России суд приговорил к 14 годам лишения свободы.

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