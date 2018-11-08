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Под Львовом в аварии погибли велосипедист и мотоциклист

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Авария случилась вблизи села Рясное-Русское Яворивского района. Личности погибших устанавливаются.
Под Львовом случилась смертельная авария
Под Львовом случилась смертельная авария
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На автодороге Западный обход Львова вблизи села Рясное-Русское в четверг, 8 ноября, столкнулись велосипедист и мотоциклист. Об этом инфомирует пресс-служба полиции Львовской области.

Авария случилась около 15:30.

Оба мужчины от полученных травм скончались на месте.

Полицейские устанавливают личности погибших, выясняют обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

 

Ранее в Ивано-Франковской области автомобиль начальника полиции насмерть сбил веловсипедиста.

Также сообщалось, что во Львовской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

 

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Теги: Львов, ДТП, смерть, фото, велосипед, авария, мотоцикл, велосипедист, мотоциклист
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Источник: korrespondent.net

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