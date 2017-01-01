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СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса

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Боеприпасы планировали доставить в центральные регионы Украины для дальнейшей продажи .
СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса
© ssu.gov.ua
Фото 1/7
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
  • Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
СБУ пресекла попытку вывоза 5 тонн боеприпасов с Донбасса
Открыто производство по статье “Утрата военного имущества“ - 5 тонн
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В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Нацполицией успешно блокировали канал поставки крупных партий военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что группа лиц обустроила тайник с оружием на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений неподалеку Северодонецка. По информации СБУ, злоумышленники планировали нелегально переправить средства поражения в центральные регионы Украины для дальнейшей продажи.

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Всего правоохранители обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения, из которых изъяли 340 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины, десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия. Общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье “Утрата военного имущества“ Уголовного кодекса.

Как сообщалось 3 мая, возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО - возил и прятал артснаряды и боеприпасы в подвале председатель дома № 13.

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Теги: Донбасс, боеприпасы, контрабанда, СБУ
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