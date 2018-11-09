Весит 30 кг: в Винницкой области сын морил голодом мать

Про то, что пенсионерка в беде случайно узнал сосед.

В Винницкой области мужчина несколько месяцев морил голодом собственную мать, держа ее под замком и не пуская к ней врачей. Как сообщает ТСН, соседи уверены, что сын умышленно доводил мать до смерти.

Когда медики все же госпитализировали женщину, она весила 30 килограмм при возрасте в 87 лет.

“Мы такого не видели, когда человек - это кожа и кости. Все органы поражаются от хронического недоедания: у нее поражена и сердечно-сосудистая система, и нервная“, - заявила и.о. заведующего инфекционного отделения Казатинской ЦРБ.

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Врачи считают, что женщину морили голодом несколько месяцев. Соседи заявили, что сын запугивал мать годами. “Он сказал: иди за водкой. Мать слепая, с палочкой, не может идти, идет в магазин, потому что иначе он ее будет бить“, - сообщила жительница села Бродецкое.

Перестала женщина выходить на улицу летом, когда ее 54-летний сын начал встречаться с женщиной из соседнего села. “Она рассказывала, что я попродаю дома, позабираю паи. Видимо, бабушка им эта была лишняя“, - предполагает соседка.

Забили тревогу люди после того, как один из соседей случайно узнал о состоянии женщины - он пошел просить сына потерпевшей утихомирить собаку, что сорвался с цепи, но хозяина дома не было.

“Зашел в хату, бабушка стояла на коленях в луже мочи и не могла встать. В доме такой такой холод, что зуб на зуб не попадал“, - сказала соседка.

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“Туда никто не мог добиться, там все было закрыто. Расписал всем письма: прокуратура, полиция, районный совет, администрация. И все пришли смотреть, что там делается“, - рассказал поселковый председатель Ярослав Лопатюк.

Мужчина отказался пускать в дом людей. После часа переговоров полицейский влез в дом через окно и запустил туда медиков. Вид женщины ошеломил всех. “В Бухенвальде не было таких, как эта. Она даже говорить не могла“, - рассказали соседи.

Пенсионерку срочно госпитализировали, а ее сына после допроса отпустили. Однако сейчас его в селе нет, двери дома опломбированы. Женщину, с которой он якобы встречался, нашли в соседнем селе. Та убеждает - сын пенсионерки для нее только друг, и его оклеветали.

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“Он кормил ее, она ела очень немного, то он оклеветан“, - говорит она и уверяет, что ни на какую землю не претендует. Про своего друга говорит, что он сейчас в больнице, однако в какой именно - не раскрывает. “Он перенес тяжкие избиения. У него выломаны три ребра, ушибы мягких тканей - избили полицейские“, - сказала женщина.

Однако и свидетели, и сама полиция обвинения отвергают. Пока прокуратура выясняет, избивали мужчину или нет, правоохранители открыли уголовное производство. За ненадлежащий уход за пенсионеркой, а именно так квалифицировали это дело, сыну грозит до шести месяцев тюрьмы.

Напомним, в августе в Новоукраинке родители морили голодом 4-летнего сына. Служба по делам детей Новоукраинского городского совета забрала из многодетной семьи мальчика, который в 4 года весил всего 7 килограммов.