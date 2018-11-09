В Австрии задержали экс-полковника: Шпионил для РФ с 1990-х

Предполагают, что экс-полковник Вооруженных сил Австрии почти 20 лет работал на российскую разведку.

Канцлер и глава Минобороны осудили такие действия РФ скриншот из видео

В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Австрии, передает Новое время со ссылкой на газету Krone Zeitung.

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Как стало известно, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

“Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен“, - заявил пресс-секретарь Минобороны Австрии.

Офицер каждые две недели выходил на связь со своим связным в российских спецслужбах “Юрием“ и передавал ему секретные документы. Как отметили в Службе армейской контрразведки Австрии, предотвратить шпионаж полковника удалось после того, как российские спецслужбы передали ему сигнал, что австрийская сторона его раскрыла.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц и глава Минобороны страны Марио Кунасек, комментируя произошедшее, осудили Россию за ее подход. Министр обороны Австрии намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу.

“Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима“, - сказал Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа.

“Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны“, - добавил министр.

Кроме того, Курц сообщил, что глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию. По его словам, в австрийский МИД также были вызваны российские дипломаты.

Официальной реакции России по этому скандалу пока нет.

Читай также: Путин потанцевал с невестой Карин Кнайсль на австрийской свадьбе Известно, что Кнайсль собиралась посетить Москву в начале декабря. Планировалось, что во время визита в Россию главы австрийского МИДа будет обсуждаться реализация австрийско-российского форума общественности Сочинский диалог, целью которого является сохранение и развитие сотрудничества двух стран. Известно, что Кнайсль собиралась посетить Москву в начале декабря. Планировалось, что во время визита в Россию главы австрийского МИДа будет обсуждаться реализация австрийско-российского форума общественности Сочинский диалог, целью которого является сохранение и развитие сотрудничества двух стран.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года в Харькове задержали 18 сотрудников российской разведки.