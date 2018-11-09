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Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции

Комментариев: 6
Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции

В аккаунте Facebook, принадлежащей Наталии Бурейко, которая ранее заявляла об угрозах и преследованиях со стороны сотрудника Нацполиции Александра Варченко, появились извинения перед ним и членами его семьи. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мне очень стыдно. Я, Бурейко Наталия написала публикацию об угрозах со стороны Александра Варченко в социальной сети Facebook, не разобравшись в ситуации и не осознавая своих действий", - написала студентка.

Студентка якобы хотела защитить себя, но нанесла вред другим людям. Бурейко отметила, что не имела на то морального права, у нее не было оснований считать, что ей угрожал именно Варченко.

"Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его жены. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований", - отмечается в посте.

Девушка также принесла извинения Варченко и членам его семьи.

"Александр Варченко и его гражданская жена является порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании", - добавила Бурейко. Она попросила журналистов не беспокоить ее, ее семью и семью полицейского Варченко, отметив, что дальнейших комментариев не будет.

Предыдущие посты, в которых девушка рассказывала о домогательствах и угрозах, пока исчезли из профиля.

Напомним, что 7 ноября в аккаунте Facebook Наталии Бурейко появился пост с обвинениями в сторону сотрудника Нацполиции Александра Варченко в сексуальных домогательствах после знакомства через приложение Tinder. Мужчина якобы настаивал на интимных отношениях, а после отказа начал угрожать физической расправой. Варченко заверил, что не имеет отношения к угрозам в адрес Бурейко.

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Комментариев (6)
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Media-sapiens    09.11.2018, 12:14
Оценка:  0
Media-sapiens
так "своих действий" или "аккаунт был создан хакерами из России"?
че за недоперережиссированный БРЕД?
Goga19041984    09.11.2018, 11:01
Оценка:  0
Goga19041984
сделала сас и все нормализовалось.
Gagarinn    09.11.2018, 10:53
Оценка:  0
Gagarinn
Мелкую шалашовку посадили на бутылку и она резко поменяла показания.
мусора умеют убеждать
ТыСуПеР    09.11.2018, 10:51
Оценка:  +6
ТыСуПеР
Мнда после такого скорого извинения совершенно очевидно, что запугали ребенка.
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 10:35
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Интересно, во сколько обошлось это её покаяние?
Курилы-Япония    09.11.2018, 10:48
Оценка:  +3
Курилы-Япония
Сказали что в посадке зароют.
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