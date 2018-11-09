На трассе под Николаевом нашли отрезанную голову

Страшную находку случайно обнаружил в кустах у обочины водитель грузовика.

В Николаевской области на обочине возле трассы Николаев-Ульяновка была обнаружена отрезанная человеческая голова.

Об этом сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

Страшную находку случайно обнаружил в кустах у обочины водитель грузовика, остановившийся возле эстакады, из-за мелкой неисправности автомобиля.

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"Ткани на отрезанной голове находятся в состоянии глубокой степени разложения — по мнению эксперта смерть наступила более трех месяцев назад. Даже пол жертвы определить на такой степени разложения сложно. По некоторым признакам можно предположить, что это была женщина. При тщательном осмотре прилегающей территории - туловище и конечности не были найдены", – говорится в сообщении.

После осмотра места происшествия и составления протокола голова была отправлена в бюро судмедэкспертизы для более тщательного исследования.

Как сообщалось в марте, убийце, который обезглавил одесситку, грозит пожизненное заключение.