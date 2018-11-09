Дайте больше полномочий: Гройсман пообещал навести порядок в кратчайшие сроки

Премьер предложил изменить закон о Кабинете министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ему как главе правительства не хватает полномочий.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу, отвечая на претензии лидера Радикальной партии Олега Ляшка об отсутствии тепла в некоторых населенных пунктах, передает LB.ua.

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“Может еще, премьер-министр будет бегать по этажам, чтобы выпустить из системы воздух? Нет, это люди на местах должны заботиться об этом“, - возмутился Гройсман.

При этом он сказал, что если ему дадут больше полномочий, он готов моментально навести порядок в стране.

“Как будут политики решать, какой будет система управления, - президентско-парламентская, парламентско-президентская, президентская, - это ваше дело. Я поддерживаю наведение порядка в стране и хочу сказать: как премьеру и правительству нам не хватает полномочий. Поэтому, возможно, рассмотрите изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев - ответственно заявляю - наведу реальный порядок“, - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман сообщил, что знает, как вывести экономику страны на новый уровень и погасить долги.