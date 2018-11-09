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Дайте больше полномочий: Гройсман пообещал навести порядок в кратчайшие сроки

Комментариев: 6
Премьер предложил изменить закон о Кабинете министров.
Гройсману не хватает полномочий
Гройсману не хватает полномочий
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ему как главе правительства не хватает полномочий.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу, отвечая на претензии лидера Радикальной партии Олега Ляшка об отсутствии тепла в некоторых населенных пунктах, передает LB.ua.

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“Может еще, премьер-министр будет бегать по этажам, чтобы выпустить из системы воздух? Нет, это люди на местах должны заботиться об этом“, - возмутился Гройсман.

При этом он сказал, что если ему дадут больше полномочий, он готов моментально навести порядок в стране.

“Как будут политики решать, какой будет система управления, - президентско-парламентская, парламентско-президентская, президентская, - это ваше дело. Я поддерживаю наведение порядка в стране и хочу сказать: как премьеру и правительству нам не хватает полномочий. Поэтому, возможно, рассмотрите изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев - ответственно заявляю - наведу реальный порядок“, - сказал Гройсман.

Ранее Гройсман сообщил, что знает, как вывести экономику страны на новый уровень и погасить долги.

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Теги: Гройсман, Кабмин, страна, ВР, полномочия
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Комментариев (6)
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Курилы-Япония    09.11.2018, 11:56
Оценка:  +1
Курилы-Япония
А если нет, то как бляхер - сгорит?
ВосставшийИзБана    09.11.2018, 11:59
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Когда он брался за это дело, он обещал показать нам как управлять экономикой. Я так понимаю, что вот именно сейчас он и показывает - плачется, что у него полномочий мало. А когда начина - достаточно было? Это как раз тот случай, когда танцора вспоминают.
Шкиряк_и_Зорян    09.11.2018, 12:16
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Он не для работы их просит, а для другого - чтобы объяснить, почему работа не получилась, зная, что полномочия расширены не будут. Типа, "сами виноваты"...
ВосставшийИзБана    09.11.2018, 12:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Но мы-то понимаем, что если бы он умел, он бы уже сделал. И когда он брался за это дело - он не понимал, что полномочий мало? Или тогда полномочий было достаточно?
ВосставшийИзБана    09.11.2018, 11:44
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Что?! Полномочия? Диктатуру собрался нам устроить, чтобы прикрыть свою бестолковость? А срок побольше ему не надо? И с конфискацией. И строгого режима.
Goga19041984    09.11.2018, 11:46
Оценка:  0
Goga19041984
наконец то я Бобзу плюсанул.
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