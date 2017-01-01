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Журналисты требуют от Барны сложить мандат

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Барна был фигурантом трех уголовных дел, сообщают журналисты программы Гроші.
Барна требует лишить журналиста аккредитации в парламенте
Барна требует лишить журналиста аккредитации в парламенте
УНИАН

Программа Гроші требует от депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Олега Барны сложить мандат из-за инцидента, который произошел в кулуарах парламента 2 октября между народным депутатом и корреспондентом телеканала 1+1 Игорем Колтуновым. 

Об этом говорится в сюжете программы Гроші, передает УНИАН. 

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«Барна был фигурантом трех уголовных дел. В свое время он избил деревянной палкой по голове человека. Гусятинский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы. После попадания в Раду он принимает участие в костюмированной клоунаде по картине Ильи Репина и просит Путина поцеловать его в задницу. Кроме того, пытается избавиться от внимания журналиста Игоря Колтунова - того самого, которого послал на три буквы», - говорится в сюжете. 

Сейчас Барна требует лишить журналиста аккредитации в парламенте. 

«Обиделся на сюжет, в котором мы показали, как он согласился на взятку в 50 тыс. долларов за нужное БПП голосование», - напомнили журналисты. 

По их данным, Барна ищет единомышленников, которые готовы его поддержать в этом инциденте, ведь «Колтунов для них как кость в горле».

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«Мы считаем действия депутата БПП попыткой давления на свободу слова, поэтому, в свою очередь, требуем, чтобы Барна сложил мандат и не позорил украинский парламент», - заявили журналисты. 

Для этого программа Гроші зарегистрировала соответствующую петицию на сайте президента.

Позднее, Барна заявил, что обматерил журналиста 1+1, чтобы “поставить на место“ владельца медиахолдинга и олигарха Игоря Коломойского. 

В эфире телеканала Прямой депутат прокомментировал свои маты и извинился перед избирателями, союзом журналистов и коллегами-депутатами. Нардеп однако не попросил прощения у Колтунова и назвал его “особью“.

После, 8 октября, Барна потребовал лишить аккредитации в Верховной Раде журналиста Колтунова.

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Теги: Барна, журналисты, Колтунов, сюжет, мандат
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