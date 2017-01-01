Журналисты требуют от Барны сложить мандат

Барна был фигурантом трех уголовных дел, сообщают журналисты программы Гроші.

Программа Гроші требует от депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Олега Барны сложить мандат из-за инцидента, который произошел в кулуарах парламента 2 октября между народным депутатом и корреспондентом телеканала 1+1 Игорем Колтуновым.

Об этом говорится в сюжете программы Гроші, передает УНИАН.

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«Барна был фигурантом трех уголовных дел. В свое время он избил деревянной палкой по голове человека. Гусятинский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы. После попадания в Раду он принимает участие в костюмированной клоунаде по картине Ильи Репина и просит Путина поцеловать его в задницу. Кроме того, пытается избавиться от внимания журналиста Игоря Колтунова - того самого, которого послал на три буквы», - говорится в сюжете.

Сейчас Барна требует лишить журналиста аккредитации в парламенте.

«Обиделся на сюжет, в котором мы показали, как он согласился на взятку в 50 тыс. долларов за нужное БПП голосование», - напомнили журналисты.

По их данным, Барна ищет единомышленников, которые готовы его поддержать в этом инциденте, ведь «Колтунов для них как кость в горле».

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«Мы считаем действия депутата БПП попыткой давления на свободу слова, поэтому, в свою очередь, требуем, чтобы Барна сложил мандат и не позорил украинский парламент», - заявили журналисты.

Для этого программа Гроші зарегистрировала соответствующую петицию на сайте президента.

Позднее, Барна заявил, что обматерил журналиста 1+1, чтобы “поставить на место“ владельца медиахолдинга и олигарха Игоря Коломойского.

В эфире телеканала Прямой депутат прокомментировал свои маты и извинился перед избирателями, союзом журналистов и коллегами-депутатами. Нардеп однако не попросил прощения у Колтунова и назвал его “особью“.

После, 8 октября, Барна потребовал лишить аккредитации в Верховной Раде журналиста Колтунова.