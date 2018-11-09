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Киевтеплоэнерго обнародовало тарифы на отопление

Комментариев: 1
Централизованое отопление для жильцов домов со счетчикам будет стоить 1354,78 гривен за 1 Гкал.
Киевляне заплатят за отопление в октябре по старым тарифам
Киевляне заплатят за отопление в октябре по старым тарифам
budport.com.ua

Киевтеплоэнерго обнародовало тарифы за отопление на октябрь. Новые цифры опубликованы на сайте предприятия.

Так, централизованное отопление для жильцов домов со счетчикам будет стоить 1354,78 гривен за 1 Гкал с ПДВ.

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Для жильцов без счетчиков цена зависит от площади отапливаемого помещения - 31,52 гривен за один квадратный метр в месяц.

Отмечается, что тарифы утверждены распоряжением КГГА Об установлении тарифов на тепловую энергию, производство тепловой энергии, транспортировка тепловой энергии, поставки тепловой энергии, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды коммунальному предприятию исполнительного органа Киеврады (КГГА) Киевтеплоэнерго.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. По предварительным расчетам, в результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%. 

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Теги: Киев, Тарифы ЖКХ, отопление, Тепло, тарифы, жкх тарифы отопление, повышение тарифов, Киевтеплоэнерго
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Комментариев (1)
diver117    09.11.2018, 13:03
Оценка:  +1
diver117
а в прошлом сезоне какой тариф был?
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