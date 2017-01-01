У спикера ГПУ в киевском метро украли бутерброды
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко иронично сообщил, что у него в столичном метро украли из сумки бутерброды. Об этом он написал в Facebook.
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Спикер воспринял инцидент с юмором и успел пошутить в Сети на эту тему.
“Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен“, - написал Лысенко.
Пост полковника вызвал ободряющие комментарии, с описанием похожих случаев.
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Лысенко рассказал Украинской правде, что после его сообщения в соцсети он получил много приглашений пообедать.
Он также уточнил, что вор вытащил бутерброды из “нарезанного батона, колбасы и сыра“.
Напомним, 25 сентября в киевском парке отдыха во время тренировки обокрали начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.