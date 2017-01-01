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У спикера ГПУ в киевском метро украли бутерброды

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Андрей Лысенко с юмором отнесся к краже и успел на эту тему не раз пошутить.
Пресс-секретарь уточнил, что вообще не расстроился
Пресс-секретарь уточнил, что вообще не расстроился
facebook.com/lysenko.andrii

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко иронично сообщил, что у него в столичном метро украли из сумки бутерброды. Об этом он написал в Facebook.

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Спикер воспринял инцидент с юмором и успел пошутить в Сети на эту тему.

“Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен“, - написал Лысенко.

Пост полковника вызвал ободряющие комментарии, с описанием похожих случаев.

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Лысенко рассказал Украинской правде, что после его сообщения в соцсети он получил много приглашений пообедать.

Он также уточнил, что вор вытащил бутерброды из “нарезанного батона, колбасы и сыра“.

Напомним, 25 сентября в киевском парке отдыха во время тренировки обокрали начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.

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Теги: ГПУ, Лысенко, метро, воровство, бутерброды
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