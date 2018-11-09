Гройсман пообещал прекратить "вакханалию" высоких зарплат чиновников

Заоблачные зарплаты глав госпредприятий пересмотрят.

Правительство будет пересматривать условия контрактов с руководителями государственных предприятий после окончания действия этих контрактов.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, передает Укринформ.

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“Контракты с руководителями компаний подписаны, я не могу в них вмешиваться. Но как только эти контракты закончатся, я поставлю точку в вакханалии с заработными платами. Ни один контракт не будет подписан на тех же условиях, где есть миллионные заработные платы. Рыночная зарплата хорошо, но рыночная, а не заоблачная зарплата, которую сегодня получают как фантастику, а не как это есть на рынке“, - сказал Гройсман.

Премьер-министр также раскритиковал некоторые заявления руководства Укрпочты.

“Я обеспокоен. Как это руководитель украинской компании выходит в информационное пространство и говорит о том, что он не будет доставлять пенсии с 1 января. Я был абсолютно полностью категорически обескуражен этим. Потому что я считаю, что государственный менеджер не имеет права выходить с такими, мягко говоря, непродуманными заявлениями. Сейчас ко мне подходят депутаты и говорят, что он собирается в сельской местности закрывать почту и не давать никакой альтернативы. Это категорически неприемлемо. Я хочу все-таки понять, сколько стоит сегодня доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое и за это тоже берут деньги“, - заявил Гройсман, отметив, что он поручил соответствующим службам выяснить, является ли цена Укрпочты на доставку пенсии объективной, или завышенной.

Как сообщалось 29 октября, Гройсман пообещал сильную экономику через пять лет.