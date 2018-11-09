Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман пообещал прекратить "вакханалию" высоких зарплат чиновников

Комментариев: 3
Заоблачные зарплаты глав госпредприятий пересмотрят.
Гройсман пообещал больше не допускать заоблачных зарплат руководства госпредприятий
Гройсман пообещал больше не допускать заоблачных зарплат руководства госпредприятий
unian.net

Правительство будет пересматривать условия контрактов с руководителями государственных предприятий после окончания действия этих контрактов.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, передает Укринформ.

Читай также: Что ждет пенсионеров в селе, если доставку пенсий на дом отменят

“Контракты с руководителями компаний подписаны, я не могу в них вмешиваться. Но как только эти контракты закончатся, я поставлю точку в вакханалии с заработными платами. Ни один контракт не будет подписан на тех же условиях, где есть миллионные заработные платы. Рыночная зарплата хорошо, но рыночная, а не заоблачная зарплата, которую сегодня получают как фантастику, а не как это есть на рынке“, - сказал Гройсман.

Премьер-министр также раскритиковал некоторые заявления руководства Укрпочты. 

“Я обеспокоен. Как это руководитель украинской компании выходит в информационное пространство и говорит о том, что он не будет доставлять пенсии с 1 января. Я был абсолютно полностью категорически обескуражен этим. Потому что я считаю, что государственный менеджер не имеет права выходить с такими, мягко говоря, непродуманными заявлениями. Сейчас ко мне подходят депутаты и говорят, что он собирается в сельской местности закрывать почту и не давать никакой альтернативы. Это категорически неприемлемо. Я хочу все-таки понять, сколько стоит сегодня доставка пенсии, потому что вместе с пенсией они доставляют и продукты питания, и прессу, и что-то другое и за это тоже берут деньги“, - заявил Гройсман, отметив, что он поручил соответствующим службам выяснить, является ли цена Укрпочты на доставку пенсии объективной, или завышенной. 

Как сообщалось 29 октября, Гройсман пообещал сильную экономику через пять лет.

Поделись:
Теги: пенсии, зарплаты, Гройсман, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Shulga_Yuriy    09.11.2018, 13:37
Оценка:  0
Shulga_Yuriy
маланские манци.это дураку понятно .Один туфту лепит и вдруг пришел Гройсман с кладбищенским опытом и спасает пенсионеров В нормальной стране этого чиновника с зарплатой как у 500 пенсионеров уже сразу с работы кишнули.Они надеются что народ быдло все проглотит
Мыкола    09.11.2018, 13:29
Оценка:  0
Мыкола
Как тут не заметить, когда на горизонте снова маячит кресло директора винницкого базара
ВосставшийИзБана    09.11.2018, 12:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Он это только перед выборами заметил?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь