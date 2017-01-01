Суд рассмотрел дело директора ГБР Романа Трубы и нашел основания для его люстрации

Сегодня, 9 ноября, Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела в отношении директора ГБР Романа Трубы, установив наличие оснований для его люстрации. Об этом сообщают Украинские Новости.

“Сегодня было завершено рассмотрение дела № 826/14960/18 по иску Македона Ю. М. к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству юстиции Украины относительно распространения требований Закона Украины “Об очистке власти“ на директора Государственного бюро расследований Роману Трубу“, - говорится в сообщении .

Суд частично удовлетворил требования истца и признал противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении надлежащей проверки директора ГБР Романа Трубы.

“Судом было частично удовлетворены исковые требования путем признания противоправной бездеятельность Генеральной прокуратуры Украины, которая заключается в непроведении должным образом проверки, по распространению ч. 3 ст. 1 Закона Украины “Об очистке власти“ на Романа Трубу в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины “Об очистке власти“, - сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, судом фактически констатировано незаконность пребывания Романа Трубы в должности Директора ГБР.

По мнению профессиональных экспертов в области права, установленные при рассмотрении такого дела обстоятельства применения к Роману Трубе запретов, определенных законом Украины “Об очистке власти“, могут быть основанием или для самостоятельного признания президентом Украины недействующим своего указа о назначении Романа Трубы директором ГБР, или для успешного обжалования такого указа в судебном порядке, поскольку отныне есть все основания считать такой указ противоправным.