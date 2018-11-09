"Выборы ДНР и ЛНР": Грицак обнародовал их результаты заранее

По данным СБУ, "победят" Пушилин и Пасечник.

Читай также: Дно пробито: в “ЛНР“ на “выборы“ зазывают роликом SKIBIDI

Служба безопасности Украины обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областей, проведение которых планируется 11 ноября.

Соответствующую информацию во время брифинга озвучил председатель СБУ Василий Грицак, передает LB.ua.

“По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой ДНР - 55%, Пасечника в ЛНР - 63%. Явку должны показать - 70% “избирателей“, - сказал Грицак.

Читай также: В “ДНР“ начали “голосовать“ военизированные формирования

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее сегодня заявил, что все причастные к организации и проведению так называемых “выборов“ 11 ноября будут привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, Денис Пушилин и Леонид Пасечник в настоящее время “исполняют обязанности глав“ ОРДО и ОРЛО соответственно. Пушилина назначили после убийства Александра Захарченко, а Пасечника - после “переворота“ в “ЛНР“ и побега Игоря Плотницкого.

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся “выборы“ незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.