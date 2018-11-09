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"Выборы ДНР и ЛНР": Грицак обнародовал их результаты заранее

Комментариев: 6
По данным СБУ, "победят" Пушилин и Пасечник.
Информацию во время брифинга озвучил председатель СБУ Василий Грицак
Информацию во время брифинга озвучил председатель СБУ Василий Грицак
112.ua

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Служба безопасности Украины обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты  “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областей, проведение которых планируется 11 ноября.

Соответствующую информацию во время брифинга озвучил председатель СБУ Василий Грицак, передает LB.ua.

“По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой ДНР - 55%, Пасечника в ЛНР - 63%. Явку должны показать - 70% “избирателей“, - сказал Грицак.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее сегодня заявил, что все причастные к организации и проведению так называемых “выборов“ 11 ноября будут привлечены к уголовной ответственности.

Отметим, Денис Пушилин и Леонид Пасечник в настоящее время “исполняют обязанности глав“ ОРДО и ОРЛО соответственно. Пушилина назначили после убийства Александра Захарченко, а Пасечника - после “переворота“ в “ЛНР“ и побега Игоря Плотницкого.

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся “выборы“ незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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Теги: выборы, ДНР, СБУ, ЛНР, Пушилин, Пасечник
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Комментариев (7)
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v_s03    09.11.2018, 13:46
Оценка:  +4
v_s03
Смелые все таки люди эти чепушилины .Знают же что очередные трупы а к власти все равно лезут.
Ехидный    09.11.2018, 14:07
Оценка:  0
Ехидный
Пукин сказал - надо, Петушилин ответил - есть!
Den2009    09.11.2018, 13:17
Оценка:  +5
Den2009
Пушилу назначать - это вообще Донецк за людей не считать.
Все матом только кроют. Но само собой он будет, решение принято и вовсе не в Донецке
Все ниже и ниже.
Den2009    09.11.2018, 13:21
Оценка:  +5
Den2009
Понятно чего россияне Ходаковского в Донецк не пустили - Пушок на его фоне вообще полный ноль,
но списывать даже Пашу Деда мороза - это ж каким лузером нужно самим считать в Москве этого Пушилу?
И коммуниста взрывом пугнули и сразу слился дядечка.
Den2009    09.11.2018, 13:22
Оценка:  +4
Den2009
Какой смысл теперь вообще ходить на этот цирк?
Потому и пугают увольнениями и невыплатой зарплаты, если народ не пойдет и на это даун-шоу
atos    09.11.2018, 13:05
Оценка:  -8
atos
А пан Грицак, их счётная палата?
Ехидный    09.11.2018, 14:01
Оценка:  0
Ехидный
А ты сомневаешься, что выберут Пениса Душилина? Вот я на тебя в МГБ Домбабве настучу!
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