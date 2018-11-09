"Выборы ДНР и ЛНР": Грицак обнародовал их результаты заранее
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Служба безопасности Украины обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областей, проведение которых планируется 11 ноября.
Соответствующую информацию во время брифинга озвучил председатель СБУ Василий Грицак, передает LB.ua.
“По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в так называемой ДНР - 55%, Пасечника в ЛНР - 63%. Явку должны показать - 70% “избирателей“, - сказал Грицак.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов ранее сегодня заявил, что все причастные к организации и проведению так называемых “выборов“ 11 ноября будут привлечены к уголовной ответственности.
Отметим, Денис Пушилин и Леонид Пасечник в настоящее время “исполняют обязанности глав“ ОРДО и ОРЛО соответственно. Пушилина назначили после убийства Александра Захарченко, а Пасечника - после “переворота“ в “ЛНР“ и побега Игоря Плотницкого.
Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.
Киев, ЕС, США назвали готовящиеся “выборы“ незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.
Все матом только кроют. Но само собой он будет, решение принято и вовсе не в Донецке
Все ниже и ниже.
но списывать даже Пашу Деда мороза - это ж каким лузером нужно самим считать в Москве этого Пушилу?
И коммуниста взрывом пугнули и сразу слился дядечка.
Потому и пугают увольнениями и невыплатой зарплаты, если народ не пойдет и на это даун-шоу