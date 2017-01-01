На Андреевском спуске прогремели три взрыва

Протестующие, которые выступают за прекращение незаконного строительства, назвали инцидент - провокацией.

На Андреевском спуске в Киеве в пятницу, 9 ноября, на месте застройки, которое пикетируют протестующие, прогремели три взрыва.

Об этом сообщает Громадське.

Перед звуком громких хлопков на территорию бросили неизвестные предметы.

Читай также: Белоцерковец: Городская власть демонтирует незаконные элементы строительства на Андреевском спуске

Инцидент произошел на месте незаконной стройки, которую ранее Киевсовет распорядился остановить. Сегодня там сносили часть строительного забора.

После взрывов полиция перекрыла доступ к территории строительства и отмечает, что выясняет все обстоятельства.

Отмечается, что дым был густым и имел неприятный запах. Присутствующие протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске, назвали взрывы провокацией.

Как сообщалось в апреле, активисты захватывали строительный кран на Андреевском спуске.