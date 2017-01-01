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На Андреевском спуске прогремели три взрыва

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Протестующие, которые выступают за прекращение незаконного строительства, назвали инцидент - провокацией.
Полиция устанавливает обстоятельства взрывов
Полиция устанавливает обстоятельства взрывов
hromadske.ua

На Андреевском спуске в Киеве в пятницу, 9 ноября, на месте застройки, которое пикетируют протестующие, прогремели три взрыва.

Об этом сообщает Громадське.

Перед звуком громких хлопков на территорию бросили неизвестные предметы.

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Инцидент произошел на месте незаконной стройки, которую ранее Киевсовет распорядился остановить. Сегодня там сносили часть строительного забора.

После взрывов полиция перекрыла доступ к территории строительства и отмечает, что выясняет все обстоятельства.

Отмечается, что дым был густым и имел неприятный запах. Присутствующие протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске, назвали взрывы провокацией.

Как сообщалось в апреле, активисты захватывали строительный кран на Андреевском спуске.

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Теги: Киев, протесты, фото, полиция, взрыв, Андреевский спуск
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