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В Харькове "заминировали" мэрию

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Информация о взрывчатке в здании на улице Квитки-Основьяненко, 7, поступила правоохранителям утром в пятницу.
В Харькове "заминировали" мэрию
© dozor.kharkov.ua
Фото 1/12
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
  • Полиция проверяет информацию о минировании
В Харькове "заминировали" мэрию
Полиция проверяет информацию о минировании
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В Харькове эвакуируют людей из здания городского совета из-за анонимного сообщения о минировании. Информация, что в здании на улице Квитки-Основьяненко, 7, заложена взрывчатка, поступила правоохранителям около 10.06, передает Городской дозор.

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“На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей“, - говорится в сообщении.

В этом здании также находятся профильные департаменты горсовета и другие организации. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Напомним, 12 октября в Харькове на станции метро Университет обнаружили неизвестный предмет. Из подземки эвакуировали людей.

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Теги: Харьков, эвакуация, горсовет, мэрия, минирование, заминирование
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