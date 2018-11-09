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В приграничном районе Польши повредили украинские захоронения

Комментариев: 1
Начиная с 2014 года на территории юго-восточной Польши резко возросло количество актов подобного вандализма, за которым часто стоят провокаторы.
В приграничном районе Польши повредили украинские захоронения
© nasze-slowo.pl
Фото 1/6
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
  • Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
В приграничном районе Польши повредили украинские захоронения
Могилы повредили накануне дня, когда жители Польши посещают могилы своих близких
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В Подкарпатском воеводстве Польши на кладбище в селе Фредрополь уничтожено два памятника на могиле украинского священника и его семьи. Вероятно, акт вандализма произошел накануне Дня всех Святых, 1 ноября, когда жители Польши посещают могилы своих близких.

Об этом сообщает газета Наше слово, которую издает Объединение украинский Польши (ОУП).

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“Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополи приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены“, - отметила председатель перемиского отдела Объединения Украинской в Польше Мария Туцька.

Неизвестные уничтожили могилу о. Ивана Гнатищака. Священник до Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя).

Злоумышленники опрокинули часть памятника с фамилией священника и членов его семьи. Как подчеркивает издание, ОУП обратится в прокуратуру с соответствующим заявлением.

Газета также отмечает, что начиная с 2014 года на территории юго-восточной Польши произошли акты вандализма и разрушения более десятка украинских памятников, в частности в Вербице, на горе Монастырь у Верхрати, в Верхрате, Радруже, Пикуличах, Молодычи и Грушовичах.

Как сообщалось 8 ноября, в Коломые повалили кресты на польском кладбище. Польская община Коломыи подчеркнула, что межконфессиональных или межнациональных конфликтов в городе нет, разрушение может быть провокацией.

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Теги: провокация, Польша, могилы
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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    09.11.2018, 14:54
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Шо, и там рука Кремля озорничает?
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