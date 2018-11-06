Болградский аэромобильный батальон передали морской пехоте

88-й отдельный аэромобильный батальон вошел в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Дислоцирующийся в городе Болград (Одесская область) 88-й отдельный аэромобильный батальон ДШВ передали в состав морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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Батальон вошел в состав новообразованной 35-й отдельной бригады морской пехоты. Ранее часть была в подчинении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которая дислоцируется в Николаеве.

Военная часть уже закупила береты морской пехоты и новые эмблемы на сумму почти в 130 тысяч грн, что следует из копии договора от 5 ноября 2018 года, которая выложена на площадке публичных закупок ProZorro.

По словам командующего, генерал-майора Юрия Содоля, зона ответственности морской пехоты простирается от Мариуполя до Болграда Одесской области. Это тысячи километров прибрежной зоны двух морей.

Напомним, в конце октября военнослужащие десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных соревнованиях Cambrian Patrol-2018, проходивших в Великобритании.