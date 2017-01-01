Экс-канцлера Германии внесли в базу Миротворца

Герхарда Шредера обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных сайта Миротворец.

Информация о нем была размещена в разделе Чистилище в четверг, 8 ноября.

В качестве оснований указаны “покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляция общественно значимой информацией, антиукраинская пропаганда“.

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Герхард Шредер, который с 29 сентября 2017 года является председателем Совета директоров компании ПАО НК Роснефть, назван “политиком пропутинского толка“.

Ресурс также приводит несколько высказываний бывшего канцлера, где он признает аннексию Крыма Россией, определяя ее, как “реальность, которую когда-то придется признать“, и призывает к федерализации Украины по примеру Швейцарии и Германии.

Кроме того, ранее Герхард Шредер заявлял, что “правительство Украины ведет войну против Донбасса“.

Напомним, Шредер являлся канцлером ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занялся общественной деятельностью и бизнесом.

Как сообщалось, ранее 74-летний Герхард Шредер объявил о свадьбе с переводчицей.