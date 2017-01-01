Заказчики Гандзюк заносили деньги полиции и прокуратуре - Синицын

По словам Синицына, активисты же знают личности заказчиков нападения на сотрудницу Херсонского горсовета.

Синицын заявил, что заказчиков было несколько glavcom.ua

Украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты гражданской инициативы Кто заказал Екатерину Гандзюк? уже знают личности заказчиков нападения на сотрудницу Херсонского горсовета, в результате чего та скончалась.

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Об этом он рассказал в интервью порталу LIGA.net.

По словам Синицына, заказчиков нападения на Гандзюк несколько было несколько, однако он не назвал конкретные фамилии, заявив, что это должно сделать следствие.

“Журналисты слили одного из посредников убийства Кати (помощника народного депутата БПП Николая Паламарчука - Игоря Павловского). Из-за этого у Луценко была истерика в Раде. Мы знаем, кто, кому и сколько передавал денег за нападение на Катю. Заказчик на самом деле не один“, - заявил Синицын.

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Волонтер не исключил, что личности заказчиков будут оглашены активистами, если правоохранители их сами не раскроют.

Напомним, 7 ноября в Херсоне националисты из С14 забросали файерами и разрисовали дом Игоря Павловского, который является помощником народного депутата Николая Паламарчука, связываемого с убийством активистки Екатерины Гандзюк.

Ранее, 6 ноября, в Верховной Раде глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на Гандзюк. Позднее во время выступления в сессионном зале Рады по расследованию убийства, Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с представителями фракции Самопомич.