В Запорожье закрыли пиратский онлайн-кинотеатр

Киберполиция проверяет администратора сайта на причастность к деятельности еще десяти подобных ресурсов.

Работники столичного управления Департамента киберполиции заблокировали деятельность пиратского сайта onemov.net. Веб-ресурс действовал в течение последнего года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья. Он размещал на сайте аудиовизуальные произведения, права на которые принадлежат компании Universal City Studios LLLP (Universal), представителем которой в Украине является Украинская антипиратская ассоциация.

Большинство фильмов на ресурсе отображались на английском языке, поэтому аудиторией сайта были не только украинцы. Позже на сайте появлялись уже переведенные на украинский и русский языки медиафайлы.

В Запорожье в квартире злоумышленника правоохранители провели обыск. У молодого человека изъяли системный блок персонального компьютера, содержащий электронную панель администрирования сайтом, маршрутизатор и банковские карты, на которые зачислялись средства от размещения рекламы.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось 26 октября, житель Днепра торговал компьютерными вирусами.