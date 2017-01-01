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В Запорожье закрыли пиратский онлайн-кинотеатр

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Киберполиция проверяет администратора сайта на причастность к деятельности еще десяти подобных ресурсов.
Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья
Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья
zp.npu.gov.ua

Работники столичного управления Департамента киберполиции заблокировали деятельность пиратского сайта onemov.net. Веб-ресурс действовал в течение последнего года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья. Он размещал на сайте аудиовизуальные произведения, права на которые принадлежат компании Universal City Studios LLLP (Universal), представителем которой в Украине является Украинская антипиратская ассоциация.

Большинство фильмов на ресурсе отображались на английском языке, поэтому аудиторией сайта были не только украинцы. Позже на сайте появлялись уже переведенные на украинский и русский языки медиафайлы.

В Запорожье в квартире злоумышленника правоохранители провели обыск. У молодого человека изъяли системный блок персонального компьютера, содержащий электронную панель администрирования сайтом, маршрутизатор и банковские карты, на которые зачислялись средства от размещения рекламы.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось 26 октября, житель Днепра торговал компьютерными вирусами.

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Теги: Запорожье, кино
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