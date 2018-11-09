Нацполиция ​запустила "автобус-призрак" на дороги Украины

"Неуправляемый" автобус будет путешествовать по стране в поисках лучшего водителя.

Автобус оборудован таким образом, будто за рулем никого нет npu.gov.ua

Национальная полиция Украины в рамках совместного с Консультативной миссией Европейского Союза проекта Управляй запустила на дорогах Украины автобус-призрак.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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Запуск автобуса-призрака - второй этап социального проекта Управляй, который стартовал в прошлом году, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

“Неуправляемый автобус будет путешествовать по стране в поисках лучшего водителя. Цель проекта - обратить внимание на вопросы безопасности на дорогах и соблюдения Правил дорожного движения“, - сообщили замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич и заместитель руководителя КМЕС Фредрик Весслау.

Автобус оборудован таким образом, будто за рулем никого нет npu.gov.ua

Фацевич подчеркнул, что с помощью автобуса-призрака правоохранители хотят обратиться ко всем водителям с просьбой быть ответственными и соблюдать ПДД.

“К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тыс. - с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом число ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей“, - рассказал руководитель патрульной полиции.

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Также, по его словам, с начала года было зафиксировано более 800 тыс. фактов превышения скорости и 94,5 тыс. фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

Весслау отметил, что автобус-призрак будет ездить по дорогам Украины и искать лучших водителей.

Автобус оборудован таким образом, будто за рулем никого нет npu.gov.ua

“Он будет останавливаться в разных городах, чтобы встретиться с героями дорог - простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, станут настоящим примером для подражания“, - сказал он.

Напомним, если вы забудете оплатить штраф за нарушение ПДД, у вас могут возникнуть некоторые неприятности в будущем - например, в процессе перерегистрации авто.