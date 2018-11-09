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"Проголосуй! Мы никому не скажем": в Киеве появилась реклама Партии регионов

Комментариев: 0
Кто стоит за размещением троллинговой рекламы, не известно.
Реклама имеет сатирическое содержание
Реклама имеет сатирическое содержание
facebook.com/den.gorohovsky

В Киеве появились юмористические билборды с рекламой Партии регионов, которые призывают к “тайному голосованию“.

Соответствующими фото делятся пользователи соцсетей.

comments.ua

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На одном из билбордов, размещенном на Дмитриевской, регионалы предлагают проголосовать за них, обещая никому про это не рассказывать.

Как указал один из пользователей соцсети Facebook, одна из таких реклам с надписью “Вернем своих из БПП!“ находится на улице Малая Житомирская.

“На сегодня самый смешной троллинг на внешних носителях. Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади к Майдану)“, - написал он.

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Напомним, в октябре в вагонах столичного метро появились плакаты с “рекламой“ директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника. До этого “реклама“ появлялась в самом столичном метрополитене.

При этом в НАБУ заявляли, что не причастны к размещению такой “рекламы“.

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Теги: выборы-2019, троллинг, Партия регионов, билборды, реклама
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Комментариев (1)
atos    09.11.2018, 17:02
Оценка:  0
atos
И, что вы думаете? Предвыборная программа очень проста, вернём цены и тарифы, а так же доллар по 8, и всё будет как в 2013 году, до гос.переворота. И все проголосуют только "за".
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