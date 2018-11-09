По улицам Одессы бродит бездомный львенок
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В городе Одесса прохожие ночью на улице обнаружили маленького детеныша Льва.
Об этом в Facebook сообщила местная жительница, опубликовав соответствующее видео.
Автор видео в комментариях уточнила, что произошло это еще 7 ноября.
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Как сообщают местные СМИ, зверька увидели в Аркадии - на Гагаринском плато. Львенок бродил между элитными высотками.
“Было уже темно, холодно и безлюдно. Дикое животное, видимо, надоело своим хозяевам и те выбросили его на улицу. О дальнейшей судьбе животного неизвестно“, - пишет Культурометр.
Как сообщалось, в июле под Одессой из зоопарка сбежала стая мартышек - воровали персики с дач.