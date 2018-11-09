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Авто нардепа Лещенко протаранил грузовик, есть пострадавшие

Комментариев: 1
Информация о состоянии здоровья Лещенко отсутствует.
Автомобиль нардепа Лещенко столкнулся с грузовиком
Автомобиль нардепа Лещенко столкнулся с грузовиком
dtp.kiev.ua

В Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко. Как сообщают очевидцы, грузовик протаранил легковушку нардепа. 

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Об этом передает УНН.

По словам очевидцев, грузовик протаранил легковушку, когда та остановилась на обочине.

“Остановившись на обочине, чтобы посмотреть в карту, в него на полном ходу врезался автомобиль DAF под управлением 22-летнего водителя. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся“, - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, которые прибыли на место аварии, оказали ему помощь.

Также стало известно, что в ДТП пострадала помощница нардепа.

Напомним, известная украинская актриса, участница юмористического проекта Дизель шоу - Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом.

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Теги: ДТП, нардеп, легковушка, грузовик
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Комментариев (1)
realпупик    09.11.2018, 16:16
Оценка:  +3
realпупик
так и не доехал до сауны с "помошницей"
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