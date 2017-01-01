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Крысина из колонии возвращают в киевское СИЗО

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Крысина возвращают для рассмотрения судебного дела о вооруженном нападении на АЗС в 2016 году.
В колонии Крысин отсидел ровно месяц
В колонии Крысин отсидел ровно месяц
facebook.com/LarysaSargan

Решением Соломенского суда Киева в киевское СИЗО вернут Юрия Крысина, который обвиняется в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, а также в пытках активистов Майдана во время Революции достоинства. 

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

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Крысин был направлен на отбывание наказания в Торецкую исправительную колонию в Донецкой области 8 октября.

“Судья Курова приняла решение, которым этапировала обвиняемого Крысина Юрия Валерьевича непосредственно с Торецкой исправительной колонии №2 Донецкой области в Киевский следственный изолятор для участия в рассмотрении данного уголовного производства“, - сказала Квитченко.

Он также добавила, что Крысин является обвиняемым в вооруженном нападении на АЗС Народная в районе аэропорта Жуляны в начале мая 2016 во время которого работников заправки избили, а одного ранили из травматического пистолета.

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Обвинение Крысину было выдвинуто еще в 2016 году.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд Киева, который рассматривал апелляцию приговоренного к условному сроку Юрия Крысина, назначил ему новое наказание - пять лет лишения свободы. 

Позднее, 4 сентября, Сергей Чемес, который также проходит по делу об убийстве Веремия и пытках майдановцев в январе-феврале 2014 года, заключил сделку со следствием о признании виновности по всем статьям, которые ему инкриминируют. В связи с этим его приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. 

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Теги: Крысин, Торецкая колония, Веремий, убийство, СИЗО
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