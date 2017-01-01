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Порошенко подписал указ о стипендиях для детей погибших журналистов

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Этот Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность.
Этим актом продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Еремея
Этим актом продолжается выплата стипендии сыну журналиста Вячеслава Еремея
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей. 

Об этом сообщила пресс-служба Президента.

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“Президент Петр Порошенко подписал Указ О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей”, - говорится в сообщении.

Этим актом продолжается выплата стипендии Главы государства сыну журналиста Вячеслава Еремея, который погиб во время Революции Достоинства и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 года в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.

Этот Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и о введении дополнительных мер по их социальной защите и повышению эффективности государственной поддержки журналистов и их семей.

Ранее, Порошенко подписал указ о праздновании дня Достоинства и Свободы, который содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

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Теги: Указ, стипендия, журналисты, погибшие
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