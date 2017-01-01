В Крыму на ТЭС произошла авария из-за газовой турбины - МинВОТ

Это уже не первая авария на теплоэлектростанциях из-за турбин Siemens, которые завезли в обход санкций.

Летом проблема была на ТЭС у Севастополя, теперь - под Симферополем mtot.gov.ua

В аннексированном Крыму на Таврической теплоэлектростанции произошла авария из-за газовой турбины Siemens, которую Россия завезла на полуостров в обход санкций.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

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Повреждения получили производственные цеха данной ТЭС, которые находится вблизи Симферополя.

“3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия. Авария на объекте зафиксирована с помощью космической фотосъемки“, - говорится в сообщении.

В Министерстве рассказали, что на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины Siemens, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Отметим, аналогичный случай произошел летом на балаклавской ТЭС, когда прогорела крыша из-за аварии с турбиной Siemens. Оказалось, что прогорел участок кровли крыши размерами 10х20 метров.

Напомним, 6 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина принимает все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, которые были обманным путем завезены Россией в Крым, никогда там не работали.