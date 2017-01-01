Must-visit: В Киеве состоится международная выставка котов

На выставке котов Pro Plan Гран При 2018 гости увидят более 100 представителей различных пород.

Спешим сообщить, что в начале зимы в Киеве состоится масштабное мероприятие для любителей котов! 1-2 декабря будет проходить международная выставка котов Pro Plan Гран При 2018, где будут представлены самые разнообразные породы. Уникальное событие, организованное брендом Pro Plan®, состоится в МВЦ.

Заботливые хозяева смогут узнать много полезной информации об уходе за своими любимцами, выиграть стоящие призы, пообщаться с другими гостями и поделиться опытом, открыть новые для себя породы и даже выступить участниками выставки вместе со своим любимцем.

Но не только котовладельцы смогут весело и с пользой провести время на выставке. Тем, кто пока не обзавелся любимцем, точно будет интересно посмотреть на более чем 100 представителей самых разнообразных пород, среди которых Саванна, Чаузи и Дикий Каракал. Но самое главное, посетители смогут выбрать для себя четвероногого друга. К слову, приобретая котенка, вы получаете консультацию ветеринара и стартовый набор с суперпремиальным кормом бесплатно.

В программе международной выставки Pro Plan Гран При:

шоу чемпионов мира;

презентации котов разных пород, в том числе редкостных;

конкурс-викторина “Угадай породу“;

ответы на самые распространенные вопросы относительно ухода за котами;

лотерея;

конкурс-викторина “Факты о котах“.

И еще одна приятная новость от организаторов для гостей с ребенком: на выставке будет функционировать детская игровая зона, где малыши смогут весело провести время. Для детей проведут мастер-классы, аквагрим, установят батут с горкой и многое другое.