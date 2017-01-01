Киев потерял 40 миллионов евро помощи ЕС - Хан

Украина выполнила всего одно условия программы на 50 миллионов евро, поэтому получит только 10 миллионов.

Украина могла получить от ЕС 50 млн евро, но получит только 10 AP

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в ходе визита в Киев, 9 ноября, выразил разочарование по поводу отсутствия прогресса в выполнении Украиной условий получения 50 миллионов евро по плану Контракта Реформы ради инвестиций, пишет Интерфакс-Украина.

"Я не хочу скрывать свое разочарование Контрактом Реформы ради инвестиций, где речь шла о помощи в 50 млн евро. К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Это не то, что нас может порадовать", - сказал Хан на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в пятницу в Киеве.

Отметим, новый контракт Реформы ради инвестиций Хан предложил в конце апреля. Он предлагает Киеву доступ к новому финансовому инструменту ЕС, внешнему инвестиционному плану. Средства должны пойти на компенсации кредитования банковскими учреждениями и инвестирование в реальный сектор экономики.

Для этого Украина должна была до парламентских летних каникул выполнить три условия: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики (НКРЭКУ); обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена; отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов.

Ранее сегодня Хан встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом. В ходе встречи еврокомиссар отметил прогресс и регресс в украинских реформах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet